FW-OG: Feuerwehrverstärkung zu Ostern

Offenburg (ots)

Sieben Ortenauer Feuerwehren, davon fünf Gemeindewehren, verfügen seit Ostern über Verstärkung in ihren Reihen.

Zehn Tage lang hatten 22 Männer und Frauen gebüffelt und praktisch gearbeitet, um den 82-stündigen Lehrgang erfolgreich abzuschließen. Bei durchwachsenem Wetter legten die angehenden Brandschützer im Lehrsaal und auf dem Hof der Offenburger Feuerwache am Freitag nach Ostern ihre theoretischen und praktischen Prüfungen ab. Die Tätigkeit in der freiwilligen Feuerwehr ist so spannend wie abwechslungsreich, aber auch sehr umfangreich und herausfordernd. Eine moderne Feuerwehr ist nicht mehr nur die Organisation für den Brandschutz. Die technische oder auch die medizinische Hilfe haben die Brandbekämpfung schon seit Langem auf den zweiten Platz der gesetzlichen Aufgaben verwiesen. Aber auch die Anwesenheit der Feuerwehr im Wachdienst bei Veranstaltungen immer wieder notwendig, so dass die jungen Wehrleute in unterschiedlichen Unterrichten das notwendige Wissen bei diesen Aufgaben vermittelt bekamen. Und das alles paukten die Schützlinge um Lehrgangsleiter Sebastian Huber von der Feuerwehr Offenburg, bis jeder Handgriff in Fleisch und Blut übergegangen war. Dafür wurde Stunde um Stunde erklärt, ausprobiert und immer wieder trainiert. Die Gruppe lernte das sichere Stellen von tragbaren Leitern zur Rettung von Menschen aus Gebäuden, das schnelle Aufbauen und Vornehmen von Löschschläuchen und das sichere Hantieren mit schweren hydraulischen Brechwerkzeugen, um Unfallopfer aus ihren demolierten Fahrzeugen zu befreien. Die Teilnehmer erfuhren von dem Ausbilderteam aber auch viel über das Verhalten von Feuer und Rauch, die persönliche Sicherheit und die Rechte und Pflichten im ehrenamtlichen Dienst. "Feuerwehr hat sehr viel mit Verantwortungsbewusstsein, Gemeinschaftsgefühl und Verlässlichkeit zu tun " resümierte Nils Schulze, Stellvertretender Offenburger Feuerwehrkommandant bei der Übergabe der Lehrgangsurkunden. "Wir stehen für diese sozialen Grundwerte und werden durch die Bürgerinnen und Bürger daran gemessen!" ermahnte Schulze.

Die Feuerwehren Durbach, Hohberg, Offenburg, Ortenberg und Schutterwald sowie die Werkfeuerwehren B.I.W. und BURDA freuen sich über den erfolgreichen Abschluss und die Verstärkung von Jens Bott, Ernst-Philipp Fill, Volodymyr Feuer, Max Geiler, Helmut Hau, Raphael Hönig, Lena Intlekofer, Thorsten Irmscher, Jessica John, Kai Junker, Oliver Junker, Rachid Khiyate, Verena Kloppe, Fabio Lo Vecchio, Leon Laubis, Dennis Mitlenko, Leonie Neitzel, Jonas Schley, Mirko Schley, Daniel Siebert, Mohammed Ali Slim, Annika Stantke. (SCH)

