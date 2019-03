Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Hähnchenschlegel "flambée"

Offenburg (ots)

Die Feuerwehr Offenburg war am frühen Sonntagnachmittag gegen 14.00 Uhr über den Polizeinotruf zu einer Rauchentwicklung in der Zellerstraße in der Offenburger Oststadt alarmiert worden. Aus der obersten Wohnung eines viergeschossigen Mehrfamilienhauses war Rauch und das Alarmsignal des Rauchwarnmelders festgestellt worden.

Die Feuerwehr führte über die Drehleiter von außen erste Erkundungsmaßnahmen durch, die eine erhebliche Rauchentwicklung in der Wohnung bestätigte. Daraufhin verschafften sich die Einsatzkräfte Zugang zu der Wohnung und konnten die Ursache für die Rauchentwicklung ermitteln. Die Wohnungsbesitzer hatten offensichtlich vergessen, den Herd abzuschalten und waren fortgegangen. In einem Topf auf einer Herdplatte verbrannten sodann mehrere Hähnchenschlegeln mit der entsprechenden Rauchentwicklung. Der eingesetzte Trupp verbrachte das nunmehr ungenießbar gewordene Kochgut ins Freie, der Rauch im Treppenraum und der Wohnung wurde mit einem Motorlüfter nach draußen befördert.

Die Schadenhöhe beschränkt sich auf eine beschädigte Wohnungstüre und möglicherweise unbrauchbar gewordenes Kochgeschirr.

Der Löschzug der Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräfte eine knappe Stunde tätig.

