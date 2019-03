Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Unterstand für Müllcontainer abgebrannt

Offenburg (ots)

Die Feuerwehr Offenburg war am frühen Freitagmorgen gegen 03.00 Uhr zu einem Brand in die Kastanienallee in Uffhofen alarmiert worden.

Dort waren Teile eines frei stehenden Unterstandes für Müllcontainer und vier dort abgestellte schwarze Behälter in Brand geraten.

Der Feuerwehr gelang es durch den Einsatz von zwei Löschrohren, die Ausbreitung auf den Teil des Lagerplatzes zu verhindern, in der weitere fünf grüne Papiertonnen standen. Das Schadenfeuer konnte nach knapp zwanzig Minuten gelöscht werden. Durch das Feuer war auch eine angrenzende Hecke in Mitleidenschaft gezogen worden.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar, der Gesamtschaden liegt voraussichtlich bei einem niedrigen vierstelligen Eurobereich.

Die Feuerwehr war mit einem Löschfahrzeug und neun Einsatzkräften knapp eineinhalb Stunden tätig. (SCH.)

