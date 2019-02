Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Narrenkäfig der anderen Art

Offenburg (ots)

Während der Narrentag auf der Vorderseite des historischen Rathauses in der Hauptstraße in vollem Gange war, saß ein Mitarbeiter einer Medienanstalt auf der rückwärtigen Seite in einer Aufzugskabine fest.

Vermutlich öffnete sich aufgrund eines technischen Defektes die Kabinentüre im dritten Obergeschoss nicht.

Die Feuerwehr befreite den unverletzten Mann und legte den "Aushilfs-Narrenkäfig" bis zur Überprüfung durch den Wartungsdienst still.

Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und vier Einsatzkräften eine knappe Stunde tätig. (SCH.)

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Offenburg

Pressesprecher

Wolfgang J. Schreiber

Telefon: 0781 / 919 34 128

E-Mail: pressedienst@feuerwehr-offenburg.de

www.feuerwehr-offenburg.de

Original-Content von: Feuerwehr Offenburg, übermittelt durch news aktuell