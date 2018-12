FW-OG: Brandmeldealarm in Marktplatztiefgarage unter Weihnachtsmarkt

Offenburg (ots) - Ein sog. Täuschungsalarm in der Tiefgarage am Marktplatz beschäftigte die Feuerwehr am Montagabend.

Der zuständige Löschzug war gegen 19.05 Uhr durch die Auslösung der automatischen Brandmeldeanlage alarmiert worden. Die Feuerwehr kontrollierte die Parkflächen des angezeigten Auslösebereiches, ein Schadenfeuer war jedoch nicht ausgebrochen. Es wird vermutet, dass eine unübliche Abgas- oder Staubwolke zur Auslösung geführt hat.

Der Betrieb auf dem traditionellen Weihnachtsmarkt war nicht betroffen.

Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und zwanzig Einsatzkräften vor Ort.

