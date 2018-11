FW-OG: Beschädigte Starkstromleitung führt zu Großeinsatz in Uffhofen.

Offenburg (ots) - Die Feuerwehr war am gestrigen Samstagabend mit einem Großaufgebot in den Kiefernweg in Offenburg-Uffhofen ausgerückt.

Nachdem gegen 21.40 Uhr eine große Anzahl veränstigter Notrufe auf der Integrierten Leitstelle eingingen, die alle beißenden Qualm und einen verrauchten Treppenraum im einem viergeschossigen Mehrfamilienhaus meldeten, alarmierten die Disponenten sofort nach dem bewährten Offenburger Alarmkonzept "2. Alarm". Daher eilten bereits in den ersten Minuten des Einsatzes rund 40 Einsatzkräfte mit zehn Fahrzeugen den Bewohnern zu Hilfe.

Im Außenbereich des Gebäudes, das gerade saniert wird, war ein unterirdischer Starkstrom-Hausanschluss beschädigt worden. Durch den Defekt war es vermutlich zu einem Kurzschluss mit Rauchentwicklung und -eintrag in das Gebäude gekommen. Der charakteristisch scharf riechende und beißende "Elektroqualm" hatte sich im Treppenraum verteilt und die Bewohner aufgeschreckt. Sechs Erwachsene und zwei Kinder wurden von mehreren Notarzt-Teams untersucht und zur weiteren Abklärung ins Klinikum gebracht.

Die Feuerwehr kontrollierte das betroffene Gebäude und belüfteten Keller und Treppenraum. Der zuständige Energieversorger übernahm direkt vor Ort die unmittelbare Schadenbeseitigung.

Nach Abschluss der Maßnahmen konnte der verantwortliche Feuerwehreinsatzleiter das Gebäude wieder an seine Besitzer übergeben. Nach jetzigem Kenntnisstand entstand nur geringer Sachschaden.

Die Feuerwehr war mit fünfzehn Fahrzeugen und rund 50 Einsatzkräften bis gegen Mitternacht tätig. (SCH.)

