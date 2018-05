FW-OG: Küchenbrand in Offenburger Ausflugsgaststätte

Offenburg (ots) - Die Feuerwehr Offenburg war am Montag gegen 15.15 Uhr in die Zähringerstraße alarmiert worden.

In der Küche einer Gaststätte am Offenburger Stadtrand war es zum Fettbrand in einer Friteuse gekommen. Das Schadenfeuer erfasste zwar nur das Küchengerät und das sich darin befindliche Fett, die starke Rauchentwicklung breitete sich jedoch im ganzen Gebäude aus. Die Gaststätte war zum Brandzeitpunkt geschlossen, sechs Bewohner und Angehörige konnten sich vor Eintreffen der Feuerwehr ins Freie begeben.

Die Feuerwehr löschte den Fettbrand unter Einsatz von Kohlensäurelöschern. Aufgrund der starken thermischen Erhitzung kam es zur Nachzündung, so dass die Brandstelle vor Ort heruntergekühlt werden musste.

Mit zwei Hochleistungsventilatoren wurden das Gebäude rauchfrei belüftet.

Der verantwortliche Feuerwehr-Einsatzleiter übergab die Räumlichkeiten nach Abschluss notwendigen Maßnahmen wieder an ihre Besitzer.

Zur Schadenhöhe und der Brandursache sind die abschließenden Ermittlungen der zuständigen Polizeidienststelle abzuwarten.

Die Feuerwehr Offenburg war mit sieben Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften bis kurz vor 17.00 Uhr tätig.

