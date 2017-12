FW-OG: Weihnachtspizza geht in Rauch auf

Offenburg (ots) - Die Feuerwehr war am Weihnachtsmorgen gegen 05.00 Uhr in die Stegermattstraße alarmiert worden. In einem Mehrfamilienhaus hatten Nachbarn den Warnmelderalarm und Rauch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte stellten in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eine Rauchentwicklung fest, die jedoch von einer verbrannten Pizza im Backofen stammte. Der Pizzabäcker hatte sich vermutlich stärken wollen, war dann aber derart vom Schlaf übermannt worden, dass selbst der Melder ihn nicht wecken konnte. Der Rettungsdienst brachte den Mann vorsorglich ins Klinikum, die Feuerwehr kontrollierte die Wohnung und belüftete sie. Die Weihnachtspizza war nicht mehr zu retten. Die Wohnung wurde mit einem Ventilator rauchfrei gemacht. Weiterer Schaden entstand nicht. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 21 Kräften tätig. (SCH.)

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Offenburg

Wolfgang J. Schreiber

Telefon: 0781 / 919 34 128

E-Mail: pressedienst@feuerwehr-offenburg.de

www.feuerwehr-offenburg.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Offenburg, übermittelt durch news aktuell