Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Weiterbildung zur Führungskraft: Jonas Enger ist neuer Gruppenführer bei der Feuerwehr Tönisvorst

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Tönisvorst (ots)

Die Aus- und Fortbildung der Einsatzkräfte hat bei der Feuerwehr einen hohen Stellenwert. Neben den regelmäßigen Ausbildungsdiensten in den Löschzügen finden auch überörtliche Lehrgänge zur Qualifizierung von Führungskräften statt. Diese werden zentral an den Feuerwehrschulen des Landes Nordrhein-Westfalen, dem Institut der Feuerwehr NRW in Münster und Düren, durchgeführt.

Dieser Herausforderung stellte sich Jonas Enger erfolgreich. Im Zeitraum vom 20.08.2026 bis zum 31.08.2026 absolvierte er einen zweiwöchigen Lehrgang am Institut der Feuerwehr NRW in Düren und wurde dort zum Gruppenführer ausgebildet.

Mit dem erfolgreichen Abschluss des Lehrgangs ist er nun befähigt, eine Gruppe im Feuerwehreinsatz zu führen. Zu den Aufgaben eines Gruppenführers gehören insbesondere das Erkennen der Einsatzschwerpunkte, die Bewertung möglicher Maßnahmen zur Gefahrenabwehr sowie die Führung und Koordination der eingesetzten Einsatzkräfte.

Jonas Enger trat im Jahr 2010 in die Jugendfeuerwehr der Feuerwehr Tönisvorst ein. Nach seiner Überstellung in die Einsatzabteilung im Jahr 2016 absolvierte er zahlreiche weitere Lehrgänge und Qualifikationen. Mit dem Abschluss des Gruppenführerlehrgangs hat er nun einen weiteren wichtigen Schritt in seiner feuerwehrtechnischen Laufbahn erreicht.

Am Dienstabend des Löschzuges St. Tönis, dem 03.08.2026, wurde Jonas Enger durch den Leiter der Feuerwehr, Jens Griese, zum Brandmeister befördert. Dieser gratulierte ihm zur erfolgreichen Lehrgangsteilnahme und wünschte ihm für seine zukünftigen Aufgaben als Führungskraft stets ein glückliches Händchen bei der Führung der ihm anvertrauten Einsatzkräfte.

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