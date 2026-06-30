Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Kirchliche Hochzeit bei strahlendem Sonnenschein

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Tönisvorst (ots)

Am vergangenen Samstag, dem 27. Juni 2026, gaben sich unser Kamerad Tim Peschken und seine Ehefrau Michelle in der katholischen Kirche St. Cornelius in St. Tönis das Ja-Wort und besiegelten damit feierlich ihren gemeinsamen Lebensweg im Kreise von Familie und Freunden. Bereits vor genau einem Jahr hatten die beiden im Rathaus von St. Tönis standesamtlich geheiratet und ihr gemeinsames Glück offiziell besiegelt.

Mit der kirchlichen Trauung fand ihre besondere Geschichte nun ihren feierlichen Höhepunkt. In einem würdigen und festlichen Rahmen bekräftigten Tim und Michelle erneut ihre Verbundenheit und feierten diesen besonderen Tag gemeinsam mit zahlreichen Gästen.

Die Geschichte von Tim und Michelle reicht bereits einige Jahre zurück. Schon lange kannten sich die beiden und waren eng miteinander befreundet, bevor im Jahr 2020 der Funke übersprang und ihre gemeinsame Reise begann. Der Heiratsantrag folgte schließlich im Jahr 2024 während eines Aufenthalts in Lissabon - ein weiterer bedeutender Meilenstein auf dem Weg in ihre gemeinsame Zukunft.

Auch eine Abordnung der Feuerwehr Tönisvorst ließ es sich nicht nehmen, bei bestem Wetter Spalier zu stehen und dem frisch vermählten Brautpaar persönlich zu gratulieren sowie die besten Wünsche für die gemeinsame Zukunft zu überbringen.

Auf diesem Wege wünschen wir Tim und Michelle nochmals von Herzen alles Gute für ihren gemeinsamen Lebensweg, viele glückliche Momente und stets eine liebevolle Begleitung auf allen Wegen, die vor ihnen liegen.

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