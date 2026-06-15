Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Hauptbrandmeister Karl-Heinz Heintges wechselt in die Ehrenabteilung - Vier Jahrzehnte Einsatz für Vorst

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Tönisvorst (ots)

Mit großem Dank und Respekt verabschiedeten die Mitglieder des Löschzuges Vorst der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst Hauptbrandmeister Karl-Heinz Heintges aus dem aktiven Dienst und begrüßt ihn in der Ehrenabteilung. Heintges trat am 26.03.1984 mit 18 Jahren in den Löschzug Vorst ein und prägte seitdem über vier Jahrzehnte lang den Dienst am Nächsten in unserer Stadt.

Bereits kurz nach seinem Eintritt legte Heintges die Grundlagen für seine erfolgreiche Feuerwehrlaufbahn: Nach den Grundlehrgängen in den Jahren 1984 und 1988 folgten weitere Qualifikationen auf Kreisebene im Kreis Viersen. 1996 besuchte er den Gruppenführerlehrgang an der Landesfeuerwehrschule in Münster - ein früher Schritt in Richtung Führung und Ausbildung, der seinen weiteren Weg maßgeblich bestimmte.

Besonders verdient gemacht hat sich Karl-Heinz Heintges in der Ausbildung der Kameradinnen und Kameraden des Löschzuges. Mit Ausdauer, Fachwissen und einem untrüglichen Gespür für Praxisnähe vermittelte er Wissen, das im Einsatz den Unterschied macht. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit lag in der Ausbildung der Maschinisten für die Löschfahrzeuge und den Teleskopmast: Hier verband er technische Präzision mit Sicherheitsbewusstsein und förderte eine Kultur der Sorgfalt an Pumpe, Aggregat und Hubtechnik. Darüber hinaus war er bei der Ausbildung im Brandschutz und in der technischen Hilfeleistung stets darauf bedacht, Abläufe zu standardisieren, Fehlerquellen zu minimieren und die Mannschaft auf anspruchsvolle Einsatzlagen vorzubereiten.

Die Überstellung in die Ehrenabteilung erfolgte durch die alte und die neue Löschzugführung - Kai Hebben, Stephan Kottal und Bernd Heyer. In diesem Rahmen sprachen sie auch Heintges' Ehefrau Sylvia ihren ausdrücklichen Dank aus: für die vielen Stunden, auf die sie zugunsten von Einsätzen und Übungsdiensten auf ihren Mann verzichtet hat.

Mit seinem ruhigen Auftreten, seiner Verlässlichkeit und seinem gelebten Teamgeist war Heintges für viele junge Einsatzkräfte Vorbild und Mentor. Er hat nicht nur Wissen weitergegeben, sondern vor allem Haltung: Kameradschaft, Disziplin und das Verantwortungsgefühl, auf das sich die Bürgerinnen und Bürger in Notlagen verlassen.

Der Löschzug Vorst dankt Hauptbrandmeister Karl-Heinz Heintges für seinen jahrzehntelangen, ehrenamtlichen Dienst am Menschen. Mit dem Wechsel in die Ehrenabteilung bleibt er der Feuerwehr eng verbunden - als geschätztes Mitglied, dessen Erfahrung und Rat weiterhin wertvoll sein werden. Wir wünschen Karl-Heinz Heintges für den neuen Lebensabschnitt Gesundheit, Glück und Gottes Segen.

Im Bild v.l.n.r.: Bernd Heyer, Stephan Kottal, Sylvia und Karl-Heinz Heintges, Kai Hebben

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