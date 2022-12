Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst sorgte am Heiligen Abend für weihnachtliche Stimmung im Alexianer Seniorenhaus in St. Tönis.

Samstag, 24.12.2022, 11.00 Uhr, Güldener Straße, Tönisvorst - St.Tönis

Traditionsgemäß, denn wie eigentlich schon seit vielen Jahren üblich, stattete der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst den Bewohnern des Alexianer Seniorenheims St. Tönis auf der Gelderner Straße einen kleinen, weihnachtlichen Besuch am Morgen des Heiligen Abends ab. Musste der Besuch in den letzten zwei Jahren bekanntermaßen ausgesetzt werden, konnte die Tradition nun wieder aufgenommen werden. So spielten die Musiker für die Bewohnern nun einige Weihnachtslieder und "läuteten" so die festlichen Weihnachtsfeiertage und den Wechsel in das Jahr 2023 ein. Viele Bewohner des Seniorenhauses, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Angehörige der Bewohner und der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr, Jens Griese, sangen eifrig mit.

