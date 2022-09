Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Großeinsatz durch Pfefferspray in Tönisvorst

Tönisvorst (ots)

Am gestrigen Sonntag, den 04.09.2022, wurde die Feuerwehr Tönisvorst und weitere Kräfte aus dem Kreis Viersen um kurz nach 18:00 Uhr mit Einsatzstichwort "Massenanfall von Verletzen" zum Wilhelmplatz alarmiert.

Aufgrund eines Pfefferspray - Angriffs in der Straßenbahn am Wilhelmplatz kam es zu einer erhöhten Anzahl an verletzten Personen. Da zunächst unklar war, wie viele Personen betroffen sind, musste davon ausgegangen werden, dass es mehrere Verletzte vor Ort gibt. Daher wurden neben der Feuerwehr Tönisvorst weitere Kräfte aus dem Kreis Viersen alarmiert, die einen mobilen Behandlungsplatz für den Rettungsdienst aufbauen. Die Einsatzkräfte aus Tönisvorst sollten bei der Erstversorgung unterstützen.

Die ersten Erkundungen vor Ort haben ergeben, dass sieben Personen betroffen waren. Da bereits 4 Rettungswagen und ein Notarzt alarmiert, vor Ort und auf Anfahrt zur Einsatzstelle waren, konnten die weiteren Einsatzkräfte aus dem Kreis ihre Anfahrt zur Einsatzstelle abbrechen. Der Rettungsdienst versorgte alle betroffenen Verletzen, wovon 2 zur weiteren Kontrolle in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden. Die Feuerwehr Tönisvorst blieb zunächst zur Unterstützung an der Einsatzstelle und belüftete im weiteren Verlauf mittels Hochdrucklüfter die Straßenbahn.

Nach gut einer Stunde war um 19:00 Uhr der Einsatz beendet. Neben den 27 Einsatzkräften aus Tönisvorst waren 4 Rettungswagen, ein Notarzt, die Polizei und das Ordnungsamt der Stadt Tönisvorst

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst, übermittelt durch news aktuell