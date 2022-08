Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Ehrenamtliche Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst für langjährige Mitgliedschaft durch Bürgermeister Leuchtenberg und Feuerwehrchef Griese ausgezeichnet

Der Tönisvorster Bürgermeister Uwe Leuchtenberg zeichnete jetzt gemeinsam mit dem Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst Jens Griese 12 verdiente Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst aus und dankte ihnen für ihr jahrzehntelanges, ehrenamtliches Engagement für die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Tönisvorst. So wurde Peter Heinz Lambertz für 60 Jahre Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst ausgezeichnet. Theo Blankers, Hans Holtschoppen und Heinz Kämmer sind 50 Jahre Mitglieder der Wehr, Gotthard Kohnen, Axel Beckers und Toni van Cleef seit 40 Jahren. Hans-Georg Weenen und Lars van den Heuvel versehen seit 25 Jahren ehrenamtliche Tätigkeiten in der Feuerwehr, Niklas Schmedders, Christian Linke und Simon Steinberg seit 10 Jahren. Eine außergewöhnliche Ehrung erhielten Bernd Heyer, Jonas Kohnen, Tim Rouse, Niklas Schmedders, Timm Tüffers, Toni van Cleef, Gerd Zander, Florian Grabowski, Florian Klein, Lukas Plischke, Uli Walkenbach und Jens Griese von Bürgermeister Leuchtenberg. Während der Flutkatastrophe im Ahrtal im Sommer 2021, gehörten sie mit zu den ersten helfenden Feuerwehreinheiten, die aus der ganzen Bundesrepublik zur Hilfe eilten. Sie wurden mit der "Feuerwehr- und Katastrophenschutz Einsatzmedaille" des Landes Nordrhein-Westfahlen ausgezeichnet. Einen Wechsel bei der Leitung der Tönisvorster Jugendfeuerwehr konnte Feuerwehrchef Griese ebenfalls verkünden. Der langjährige Jugendwart Manfred Sanders übergab seinen Posten an den bisherigen Stellvertreter Tim Rouse. Dieser wird zukünftig durch Niklas Giertmühlen als neuer Stellvertreter unterstützt. Kai Hebben, Löschzugführer des Löschzuges Vorst, wurde durch Jens Griese zum Fachberater Chemie ernannt und unterstützt nun kreisweit bei der Ausbildung von spezialisierten Einsatzkräften und bei Feuerwehreinsätzen mit Chemikalien. Zwei Tage nach dem Tag der Ehrung fand die jährliche Versammlung des Löschzuges St. Tönis statt, beim Löschzug Vorst fand er bereits einige Wochen zuvor statt. Bei diesen Zusammenkünften werden besondere Einsätze des vorangegangenen Jahres reflektiert, Beförderungen nach dem erfolgreichen Besuch notwendiger Lehrgänge ausgesprochen, die Dienstplangestaltung des kommenden Jahres besprochen sowie verschiedene organisatorische Themen behandelt. So rückte der Löschzug St. Tönis im Jahr 2021 zu insgesamt 210 Einsätzen aus, der Löschzug Vorst immerhin zu 95 Einsätzen. Besonders hervorzuheben ist dabei der Industriebrand am 17.05.2021 auf dem Maysweg. Trotz der anhaltenden pandemischen Lage haben sich die Kameradinnen und Kameraden auf verschiedenen Ebenen fortbilden können. Lehrgänge am Institut der Feuerwehr in Münster, wie der Gruppenführerlehrgang, und auf Kreisebene, wie der Atemschutzgeräteträgerlehrgang konnten besucht werden. Besonders erwähnenswert ist, dass trotz der widrigen Umstände erstmals auf Stadtebene ein eigens aufgebauter Grundlehrgang durchgeführt werden konnte. Dadurch konnten in St. Tönis sieben Kameradinnen und Kameraden, in Vorst zwei Kameraden befördert werden. Auch die Standortausbildung fand neue Wege, die Kameradinnen und Kameraden zu erreichen. In beiden Löschzügen fand sowohl theoretischer Onlineunterricht als auch digitaler Videostream von Ausbildern vor Ort statt. Leider blieben gesellschaftliche Veranstaltungen der Löschzüge im Jahr 2021, wie bei vielen anderen Vereinen auch, noch auf der Strecke.

