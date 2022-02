Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst beim Orkan im Einsatz - 15 Einsatzstellen im Stadtgebiet sorgen für mehrstündigen Einsatz der ehrenamtlichen Kräfte.

Tönisvorst (ots)

Bereits am frühen Freitag Nachmittag wurde, initiiert durch die Warnungen des Deutschen Wetterdienstes, ein Lageraum in der Feuerwache in St. Tönis mit Führungskräften eingerichtet und besetzt. Von dort wurden dann ab 16.00 Uhr die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst zu insgesamt 15 Einsatzstellen im gesamten Stadtgebiet geschickt und die Sturmlage für die Stadt koordiniert. Umgestürzte Bäume, abgebrochene Äste und beschädigte Dächer in beiden Stadtteilen bildeten dabei den Großteil der Einsatzstellen ab. Da beide Feuerwachen der Stadt am Abend durch die Einsatzkräfte besetzt waren, konnte unmittelbar auf die Notrufe reagiert und schnell ausgerückt werden. So drohte auf der Geldener Straße eine Fichte auf ein Haus zu stürzen. Die Wetterlage lies es zu, den Baum kontrolliert zu fällen und somit eine Beschädigung des Wohnhauses zu verhindern. Weniger kritische Einsatzstellen wurden zunächst gesichert und abgesperrt. So musste auch ein Bauaufzug am Kirchplatz kontrolliert und auf dem Boden festgesetzt werden. An der Straße Höhenhöfe war ein Baum auf einen PKW gestürzt, welcher schnell durch die Einsatzkräfte beseitigt werden konnte. Mit dem Abflauen des Windes ab 20.00 Uhr kamen keine weiteren Notrufe ein, so dass die Bereitschaft in den Gerätehäusern aufgehoben werden konnte.

Am frühen Samstag morgen wurden die Einsatzkräfte erneut alarmiert, ein weiterer Baum an der Geldener Straße drohte umzustürzen und an der Friedrichstraße musste ein Dach gesichert werden. Glücklicherweise gab es keine Verletzten oder größere Schäden.

