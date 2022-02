Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Zwei neue Zugführer für die Feuerwehr Tönisvorst

Tönisvorst (ots)

In den vergangenen Wochen bildeten sich 2 Kameraden der Feuerwehr Tönisvorst am Institut der Feuerwehr in Düren fort. Sie absolvierten erfolgreich den Lehrgang Zugführer. Somit ließ es sich der Leiter der Feuerwehr Tönisvorst nicht nehmen, die Kameraden Daniel Schindler und Jan Gläser am heutigen Samstag im kleinen Kreise zu befördern.

Bei dem Lehrgang wurde den insgesamt 21 Teilnehmern aus NRW im theoretischen Unterricht das Handwerkszeug zum Führungskreislauf der zweiten Führungsebene im Einsatzfall näher gebracht. In praktischen Einsatzübungen auf einem Übungsgelände im Kreis Düren und Planbesprechungen auf einer Übungsplatte in kleinen Format galt es die theoretischen Grundlagen in dargestellten Übungsszenarien anzuwenden, die entsprechenden Gefahren zu erkennen, zu bewerten und abzuarbeiten.

Die Besonderheit war, dass dies der erste Lehrgang Zugführer auf dem neuen Übungsgelände am IdF in Düren war. Unter den schwierigen Bedingungen, welche die weiter anhaltende pandemische Lage mit sich bringt, konnten alle 21 Teilnehmer mit Erfolg den Lehrgang abschließen.

Somit wurde beiden Kameraden aus Tönisvorst der Grundstein gelegt, um Einsätze in Zugstärke leiten zu können.

Wir wünschen den Beiden viel Erfolg und immer ein glückliches Händchen bei den zu treffenden Entscheidungen.

