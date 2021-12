Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Restaurant im Vollbrand - Tönisvorster Feuerwehr im Großeinsatz

Tönisvorst (ots)

Gegen 10.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst zu einem Brand am Willhelmsplatz im Tönisvorster Ortsteil St. Tönis alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war eine große Rauchentwicklung zu erkennen. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Innen- und Außenbereich eines Restaurants in voller Ausdehnung brannten und sich die Flammen auf die darüberliegende Fassade des Wohnhauses ausdehnten. Sofort wurde über die Sirenen ein Vollalarm für die gesamte Wehr ausgelöst und auch die Kameraden des Löschzuges aus Vorst zur Einsatzstelle alarmiert. Der Leiter der Tönisvorster Wehr, Jens Griese, befand sich beim Alarm in unmittelbarer Nähe zum Brandobjekt und beschreibt die Situation so: "Beim meinem Eintreffen an der Einsatzstelle schlugen die Flammen bis zur fünften Etage des Hauses hoch und die Terrasse des Restaurants stand in Vollbrand. Dazu bliesen die Gasflaschen der Heizpilze mit lautem Getöse ab." Die Angestellten hatten sich bereits selbst in Sicherheit gebracht und wurden durch den Rettungsdienst untersucht und versorgt. Da sich keine weiteren Personen mehr im Lokal befanden, konnte direkt mit der Brandbekämpfung im Innen- und Terrassenbereich des Restaurants begonnen werden. Dabei wurden auch die Gasflaschen gekühlt und in sicherer Entfernung gelagert. Parallel wurde das Wohnhaus kontrolliert. Hier wurde eine starke Verrauchung des Treppenraumes festgestellt, welche mit umfangreichen Maßnahmen beseitigt werden musste. Nach rund 2,5 Stunden waren die Nachlöscharbeiten beendet und die rund 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst konnten einrücken. Die Wohnungen über dem ausgebrannten Restaurant bleiben bewohnbar. Aus Sicherheitsgründen sperrte die Polizei während der Löschmaßnahmen den Wilhelmsplatz weiträumig ab, was zu erheblichen Auswirkungen im öffentlichen Nahverkehr führte. Zur Ermittlung der Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst, übermittelt durch news aktuell