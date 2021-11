Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: 29. große Lebensmittelsammelaktion "Ihre Feuerwehr hilft - komm, hilf mit!"

Tönisvorst (ots)

Auch in diesem Jahr haben es sich die Feuerwehren im Kreis Viersen, Kreis Kleve und der Stadt Krefeld wieder vorgenommen, in der vorweihnachtlichen Zeit unter dem Motto "Ihre Feuerwehr hilft - komm, hilf mit!"- die große Lebensmittelsammelaktion für Bedürftige in Caransebes / Rumänien durchzuführen. Und das voller Tatendrang, da im letzten Jahr die Unterstützung coranabedingt abgesagt werden musste.

Bereits zum 29. Mal werden am 27. November 2021 in der Zeit von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr in fast allen Gerätehäusern im Kreis Viersen, Kreis Kleve und der Stadt Krefeld Lebensmittel entgegengenommen. Überwiegend nehmen dort die Mitglieder der Jugendfeuerwehren die Spenden an. Gesammelt werden Grundnahrungsmittel wie Zucker, Mehl, Backpulver (keine Frischartikel) sowie Konserven und Süßigkeiten. Besonders lebensnotwendig sind in diesem Jahr Gemüse- und Obstkonserven! Aber nicht nur Lebensmittel können gespendet werden, auch gut erhaltene Kinderbekleidung und Spielzeug lassen Kinderaugen vor Ort in Rumänien erstrahlen. In Tönisvorst stehen die Feuerwehrgerätehäuser an der Mühlenstraße in St. Tönis und der Lindenallee in Vorst wieder für die Abgaben der Spenden offen!

Die gesammelten Lebensmittel sollten ein Haltbarkeitsdatum bis mind. 05/2022 aufweisen. Noch vor dem Weihnachtsfest werden diese in LKW nach Caransebes / Rumänien gebracht und zusammen von den niederrheinischen Feuerwehren und der Rumänienhilfe Vorst vor Ort verteilt. Der gut einwöchige Transport wird von Kräften der Freiwilligen Feuerwehr sowie Helfern der Rumänienhilfe Vorst in ihrer Freizeit durchgeführt.

"Im Laufe der letzten Monate erreichte uns wieder ein humanitärer Hilferuf, in dem man dringend benötigte Lebensmittel für die Menschen in Kinderheimen und Krankenhäusern erbittet. So lange man uns um diese Hilfe bittet, kommen wir diesem Aufruf immer wieder gerne nach, um ein wenig die Not in dieser Region zu lindern. Insbesondere Kinder in rumänischen Heimen und Krankenhäusern sollen sich auch in diesem Jahr wieder in der Vorweihnachtszeit und am Heiligabend über ein Weihnachtsessen freuen können!" berichtet Jens Griese als Leiter Feuerwehr Tönisvorst, die federführend mit der Rumänienhilfe Vorst diese Sammelaktion schon viele Jahre durchführt.

Hans Holtschoppen, 1. Vorsitzender der Vorster Rumänienhilfe weiß um die dringende Notwendigkeit der Hilfe, er hat sich bereits mehrfach ein Bild vor Ort in Caransebes gemacht. Er begleitete in den letzten Jahren einige der Hilfstransporte und weiß um die Bedürftigkeit der Menschen.

"Auch in diesem Jahr garantieren wir, dass die Lebensmittel gut ans Ziel kommen und dort bedarfsgerecht und pünktlich zum Weihnachtsfest verteilt werden! Eins zu eins, d. h. jede gespendete Konserve Lebensmittel beispielsweise wird durch uns als Übermittler von Mensch zu Mensch gebracht!", so Holtschoppen.

Für die Finanzierung des Transportes sind Spendengelder eine ebenfalls gern gesehene und notwendige Unterstützung. Diese können an die Rumänienhilfe Vorst - IBAN: DE06 3206 0362 1301 4970 12 Volksbank Krefeld - Verwendungszweck "Feuerwehr-Hilfstransport Rumänien 2021" überwiesen werden. "Weiterhin besteht auch die Möglichkeit bei Ihrer Feuerwehr vor Ort in den bereitstehenden Spendenboxen einen finanziellen Beitrag zu leisten!"

Also nicht lange überlegen und zögern; erbetene Lebensmittel einkaufen und am 27. November 2021 ins nächstgelegene Feuerwehrgerätehaus bringen, damit rumänische Hilfsbedürftige auch zum Weihnachtsfest etwas zu essen erhalten und sich über die Nächstenliebe der Niederrheiner freuen können!

Bei der Anlieferung der Spenden bitten wir um Beachtung der örtlichen Hygieneregeln in Zusammenhang mit Covid 19.

