FW Tönisvorst: 19-jähriger Tönisvorster prallt mit seinem PKW gegen einen Baum und muss aufwendig durch die Feuerwehr gerettet werden.

Am 13.10.2021 kam gegen 17:15 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ein 19-jähriger Vorster auf der Anrather Straße zwischen Tönisvorst-Vorst und Willich-Anrath mit seinem PKW von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde der Fahrer schwer verletzt in seinem Auto eingeklemmt. Die bereits nach wenigen Minuten eintreffenden Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Freiwilliger Feuerwehr versorgten den Verletzten zunächst in seinem Fahrzeug. Aufgrund der schweren Verletzungen wurden die beiden Türen der Fahrerseite aufwendig mit hydraulischen Spreiz- und Schneidwerkzeug entfernt und der Patient schonend aus dem PKW befreit. Anschließend wurde er durch den Rettungsdienst noch an der Einsatzstelle erstversorgt und zur stationären Versorgung in eine Klinik eingeliefert. Für die 20 ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Feuerwehr Tönisvorst war der Einsatz nach rund 2:45 Stunden beendet. Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten sowie der Unfallaufnahme durch die Kreispolizei Viersen war die Anrather Straße zwischen Bruchstraße und Bahnübergang für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat die Polizei aufgenommen.

