FW Tönisvorst: Sie haben sich getraut!

Unser Kamerad David Kohnen, Feuerwehrmann in dritter Generation, und seine Frau Nadja haben sich am 22.06.2021 das "Ja"- Wort gegeben. Da beide Mütter des Brautpaares beste Freundinnen sind, kennen sich Nadja und David ein Leben lang. Ein offizielles Paar sind die Beiden seit 2018 und beschreiten seither den gemeinsamen Lebensweg. Da es aufgrund der anhaltenden Pandemie nicht wie üblich möglich war, das Brautpaar in größerem Rahmen zu beglückwünschen, übernahm dies mit gebührendem Abstand eine kleine Abordnung der Feuerwehr Tönisvorst unter Einhaltung der geltenden Schutzmaßnahmen.

Daher wünschen wir dem frischvermählten Brautpaar auch auf diesem Wege alles erdenklich Gute für Ihre gemeinsame Zukunft!

