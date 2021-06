Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Starkregen fordert Freiwillige Feuerwehr in Tönisvorst

Tönisvorst (ots)

Samstag, 5. Juni 2021; Der starke Regen am Freitagabend führte zu einer Vielzahl an Einsätzen für die Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst.

Starker Regen mit rund 75 l Wasser je Quadratmeter führte am Abend des 4. Juni zu vielen vollgelaufenen Kellern sowie einem Brandeinsatz in Tönisvorst und dadurch zu einem hohen Einsatzaufkommen für die Freiwillige Feuerwehr. Den Einsatzschwerpunkt bildete dabei der Stadtteil Vorst und die in nördlicher Richtung liegenden Außenbezirke.

Bereits kurz nach Beginn des Regens gingen Innerhalb weniger Minuten über 75 Notrufe bei der Kreisleitstelle in Viersen, bei denen allein Tönisvorster Bürger die Hilfe der Feuerwehr benötigten. Das führte gegen 20.38 Uhr zu einer Alarmierung aller Einsatzkräfte der Wehr und der Bildung einer rückwärtigen Einsatzleitung. Hier galt es nun die Einsätze zu priorisieren und nach und nach abzuarbeiten. Unterstützung dabei kam kurz darauf mit dem Löschzug Neersen der Freiwilligen Feuerwehr Willich, der mit Kräften und Fahrzeugen in die Apfelstadt kam. Eine Großzahl voll gelaufener Keller und überfluteter Straßen mussten mit Pumpen von den Wassermassen befreit werden. Dabei unterstützten sich auch viele Nachbarschaften gegenseitig bei der Bewältigung der Schäden. In einem Gebäude auf der Kokenstraße drang das Regenwasser in die Stromverteilung des Hauses ein und sorgte für einen Brandeinsatz. Dieser konnte schnell gelöscht werden. Anschließend trennte der Stromversorger das Gebäude vom Netz. Für die insgesamt 68 Einsatzkräfte war der Einsatz zunächst gegen 03.00 Uhr beendet. Jedoch kam es am Samstagvormittag zu weiteren Einsätzen, bei denen Bewohner die Unterstützung der Feuerwehr benötigten.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst, übermittelt durch news aktuell