Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Dachstuhlbrand ruft beide Löschzüge der Feuerwehr Tönisvorst in den Einsatz

Tönisvorst (ots)

Am Montagabend, den 10.05.2021, gegen 20:17 Uhr schellten die Melder beider Löschzüge in Tönisvorst und wurden zu einem gemeldeten Dachstuhlbrand in Unterweiden alarmiert.

Im ersten Lagebild vor Ort stellte sich eine Rauchentwicklung im Fürstbereich eines Wohnhauses dar. Ebenso war die darunter befindlichen Wohnung betroffen. Nach ersten umfangreichen Erkundungsmaßnahmen war klar, dass sich bei Eintreffen der Feuerwehr keine Personen mehr im Haus befanden. Somit konnten die Einsatzkräfte sich auf die Brandbekämpfung konzentrieren. Mit Hilfe der Drehleiter und einer tragbaren Leiter über die Dachterrasse wurde unter schwerem Atemschutz die Dachhaut großflächig aufgenommen und mit der Wärmebildkamera nach dem Brandherd gesucht. Parallel dazu wurde eine stabile Wasserversorgung aufgebaut und eine Schlauchleitung für die Löschmaßnahmen vorbereitet. Die lokalisierten Glutstellen im Dach konnten somit abgelöscht werden. Nachdem die Löschmaßnahmen erfolgreich waren, wurde die Dachfläche erneut mit der Wärmebildkamera untersucht, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern. Durch das beherzte Eingreifen des Eigentümers mit ersten Löschversuchen und das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung auf das gesamte Wohnhaus verhindert werden

Bei diesem Einsatz wurde glücklicherweise niemand verletzt und der mit alarmierte Notarzt und Rettungswagen konnten aus dem Einsatz entlassen werden. Ebenso war die Polizei mit zwei Fahrzeugen vor Ort.

Der Einsatz für die Feuerwehr war nach gut einer Stunde beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst, übermittelt durch news aktuell