FW Tönisvorst: Arbeitsintensiver Monatswechsel für die Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

Ehrenamtliche Kräfte rücken zu fünf Einsätzen aus

Tönisvorst (ots)

Über den Monatswechsel von März zu April wurden die ehrenamtlichen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst zu insgesamt fünf Einsätzen gerufen. Bereits am 31.3.2021 wurden die Blauröcke durch drei Notrufe alarmiert. Um 8.32 Uhr galt es beim Einfangen eines entflogenen Kakadus zu unterstützen und um 10.50 Uhr meldete ein Anrufer Kinder in einer Notlage. Glücklicherweise stellte sich das beim Eintreffen der Feuerwehrmänner als eine Fehleinschätzung heraus. Rund vierzig Minuten später, um 11.32 Uhr, musste für den Rettungsdienst eine verschlossene Türe geöffnet werden. Am Folgetag, dem 1.4.2021 wurden die Einsatzkräfte bereits um 8.56 Uhr zu einer Unterstützung des Rettungsdienstes alarmiert. Hier galt es mit vereinten Kräften eine verletzte Person schonend aus dem Obergeschoss ins Erdgeschoss zu transportieren. Nach etwa einer halben Stunde war der Einsatz beendet. Bereits fünf Stunden später rückten die Ehrenamtlichen erneut zu einem Einsatz aus. Gegen 14.35 Uhr kam es zu einem PKW-Unfall im Kreuzungsbereich Kempener Straße / Reckenhöfe bei dem sich zwei Fahrer zum Teil schwer verletzten. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst sicherten die Unfallstelle ab, stellten den Brandschutz sicher und streuten die im gesamten Kreuzungsbereich verteilten Betriebsstoffe der Unfallfahrzeuge ab. Die beiden 23- und 36-jährigen Verletzten wurden an der Unfallstelle durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus transportiert. Anschließend wurden die Kräfte der Polizei bei der Unfallaufnahme unterstützt. Für die gesamte Zeit war der Kreuzungsbereich voll gesperrt.

