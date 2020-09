FW Tönisvorst: Neuer Brandmeister für den Löschzug St. Tönis der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst

Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

Am Montag, dem 14.09.2020, wurde Florian Grabowsky durch den Leiter der Feuerwehr Jens Griese im Beisein der Löschzugführung St. Tönis unter Beachtung der geltenden Hygienevorschriften zum Brandmeister befördert. Florian Grabowsky trat im Mai 2001 der Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst bei und wurde 6 Jahre später in die Einsatzabteilung überstellt. Im Januar 2013 machte der gelernte Dachdecker sein Hobby zum Beruf und begann seine Laufbahn bei der Berufsfeuerwehr Krefeld, der er bis heute angehört. Im August diesen Jahres absolvierte er erfolgreich den Gruppenführerlehrgang am Institut der Feuerwehr in Münster. Auf diesem Wege wünschen wir Ihm viel Erfolg bei seiner Tätigkeit als Gruppenführer.

