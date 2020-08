Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Für ihre bis zu 50-jährige Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst dankte Bürgermeister Gossen und der neue Leiter Jens Griese nun 15 Angehörige und zeichnete sie mit Ehrenzeichen aus.

Tönisvorst (ots)

Durch die strengen Auflagen der Coronaschutzverordnung musste der neue Leiter der Tönisvorster Wehr Jens Griese etwas erfinderisch werden, um den 15 verdienten Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst für ihren Einsatz für die Bewohnern der Stadt in den letzten Jahrzehnten zu danken. Da eine große Versammlung mit allen Mitgliedern der Löschzüge, dem Musikzug, der Jugendfeuerwehr und den beiden Ehrenabteilungen gegenwärtig nicht stattfinden darf, wurden die beiden Löschzüge nacheinander zum Gerätehaus in St. Tönis eingeladen. Zunächst unter freiem Himmel und später regenbedingt in der geräumigen Fahrzeughalle dankte Bürgermeister Thomas Gossen den Anwesenden für ihr ehrenamtliches Engagement. So wurden Sebastian Röttges, Bernd Schneider, Jens Griese, Ralf Sielaff, Kai Hebben und David Bräuning, als Gründungsmitglieder der Tönisvorster Jugendfeuerwehr, sowie Sascha Stieger und Ingo Speh für 25 Jahre Tätigkeit in der Feuerwehr mit dem silbernen Feuerwehrehrenzeichen des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. Bereits 35 Jahre sind Karl-Heinz Heintges und Peter Grabowsky als Blauröcke im Einsatz, ihnen wurde das goldene Feuerwehrehrenzeichen des Landes Nordrhein-Westfalen übergeben. Mit der Ehrennadel in Silber wurde Michael Steeg für seine 40-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr ausgezeichnet. Ganze 50 Jahre engagiert sich Jürgen Kuypers bereits für den Dienst an der Bevölkerung. Neben seiner Tätigkeit in der Feuerwehr unterstützte er auch viele Jahre aktiv und maßgebliche als Fahrer den Notarztdienst in der Apfelstadt. Ihm überreichte Thomas Gossen die goldene Ehrennadel des Verbandes der Feuerwehren in Nordrhein-Westfahlen. Einen besonderen Dank für ihre geleistete Arbeit in der Leitung der Wehr erhielten Rolf Peschken, Hans-Gerd Wolters und Toni van Cleef. Neben einem stattlichen Präsentkorb erhielten alle drei, als eine der ersten überhaupt, den digitalen Gutschein der Stadt.

