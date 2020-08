Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Schwerer Verkehrsunfall in Tönisvorst - Feuerwehr befreit eingeklemmte Personen aus dem Fahrzeug

Tönisvorst (ots)

Zu einem Verkehrsunfall im Bereich Unterweiden wurden die ehrenamtlichen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst am heutigen Samstag um 10.43 Uhr alarmiert. Dort war es an einer Abzweigung zu einem Zusammenstoß zweier PKW gekommen, bei dem drei Personen zum Teil schwer verletzt wurden. Die Fahrerin eines Fahrzeuges konnte ihr Auto mit Unterstützung des Rettungsdienstes selbstständig verlassen und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Personen aus dem zweiten beteiligten Fahrzeug waren schwerer verletzt und mussten mit großem Aufwand aus dem deformierten Fahrzeug befreit werden. Unter enger Abstimmung mit dem Notarzt wurde dazu alle Türen des Fahrzeugs mit schwerem hydraulischem Gerät entfernt und die beiden Verletzten schonend aus dem PKW gerettet. Durch den Rettungsdienst wurden die Patienten bereits im Auto versorgt und nach der Rettung unmittelbar in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung transportiert. Um 12.20 Uhr war der Einsatz für die 31 Einsatzkräfte der Feuerwehr beendet, die Ermittlungen zur Unfallursache hat die Polizei übernommen.

