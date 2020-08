Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Einsatzreicher Tag für die Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst Vier Einsätze für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte im Stadtgebiet Dönisvorst.

Einen ereignisreichen Tag mit vier Einsätzen hatten die ehrenamtlichen Kräfte der Feuerwehr Tönisvorst am Donnerstag, den 6.8.2020 und der darauf folgenden Nacht zu bewältigen. Um 13.35 Uhr wurden die Vorster Blauröcke zu einem Flächenbrand zum Ortsausgang in Richtung Süchteln alarmiert. Da die Beschreibung etwas ungenau war, musste die Einsatzstelle zunächst gesucht, konnte dann aber schnell gefunden werden. Dort brannten rund 30 Quadratmeter Wiese und Waldboden, die mit zwei Löschrohren nach rund einer dreiviertel Stunde durch die 14 Einsatzkräfte gelöscht waren. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Fast parallel dazu wurde der Löschzug St. Tönis um 14.21 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die Düsseldorfer Straße gerufen. Nach dem Zusammenstoß dreier PKW musste ein Fahrer schonend aus dem Fahrzeug befreit werden. Dazu wurden die Türen mit schwerem hydraulischen Gerät entfernt und der Patient dem Rettungsdienst übergeben. Eine weitere Person konnte eines der Unfallfahrzeuge selbst verlassen und wurde dem Rettungsdienst übergeben. Beide verletzte Personen wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Weiterführend wurden umfangreiche Sicherungsmaßnahmen der Einsatzstelle vorgenommen, indem die Fahrzeugbatterien abgeklemmt und auslaufende Betriebsmittel aufgenommen wurden.

Um 00.10 Uhr ertönten erneut die Melder der freiwilligen Einsatzkräfte - am Stockweg brannten etwa 100 Quadratmeter Unterholz. Hier wurde die Brandbekämpfung gemeinsam mit der Feuerwehr Krefeld durchgeführt und zwei Löschrohre vorgenommen. Da die Einsatzstelle keine direkte Anbindung an das öffentliche Wassernetz hat, musste mit den Löschfahrzeugen abwechselnd das Löschwasser von einem nahe gelegenen Hydranten geholt werden. Dieser Brand konnte nach rund einer Stunde durch die 37 Einsatzkräfte aus den beiden Städten gelöscht werden. Parallel zu diesem Einsatz wurde um 00:39 Uhr die Feuerwehr erneut alarmiert, dieses Mal zu einem Wasserschaden. Nach einer ersten Erkundung durch den Leiter der Feuerwehr bestand kein weiterer Handlungsbedarf für weitere Kräfte.

