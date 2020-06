Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Feuerwehr befreit eingeklemmtes Kind aus einem Baum Am heutigen Montag befreiten die Einsatzkräfte der Freiweilligen Feuerwehr Tönisvorst ein Kind aus der Astgabel eines Baumes.

Tönisvorst (ots)

Am heutigen Montag, den 15 Juni 2020 wurden um 10.10 Uhr die ehrenamtlichen Einsatzkräfte des Löschzuges Forst der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst zu einem nicht alltäglichen Einsatz alarmiert. Beim Klettern auf einem Bau war ein vierjähriger Junge abgerutscht und steckte in etwa einem Meter Höhe mit dem Bein in einer Astgabel fest. Die hinzugerufenen Blauröcke drückten die Äste mit hydraulischem Gerät leicht auseinander, sodass der Junge direkt aus seiner misslichen Lage befreit werden konnte. Der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst untersuchte das Kind und übergab ihn im Anschluss an die Mutter - außer einem tüchtigen Schreck war nichts passiert. Nach rund 30 Minuten ging es für die 13 Einsatzkräfte zurück an ihre Arbeitsplätze.

