Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Neue Führung beim Löschzug Vorst der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst

Tönisvorst

Seit diesen Tagen hat der Löschzug Vorst der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst eine neue Führung. Mit dem Brandinspektor Kai Hebben und dem Oberbrandmeister Stephan Kottal rücken zwei langjährige und erfahrene Mitglieder an die Spitze der örtlichen Blauröcke. Der 39-jährige Chemieingenieur Hebben tritt als Löschzugführer in die Fußstapfen seines Vaters, der dem Vorster Löschzug von 1994 bis 2010 vorstand. Vervollständigt wird das neue Duo durch den 37-jährigen Maschinenbautechniker Kottal. In einer der aktuellen Lage angepassten Veranstaltung mit dem Tönisvorster Bürgermeister Thomas Goßen ernannte der amtierende Leiter der Feuerwehr Rolf Peschken die beiden zu ihrer jeweiligen Funktion. Anschließend konnte Jens Griese nach erfolgreicher Teilnahme an einem Führungslehrgang am Institut der Feuerwehr in Münster zum Stadtbrandinspektor befördert werden. Durch die Besetzung dieser drei Funktionen wird die zukunftsfähige Ausrichtung als ehrenamtliche Feuerwehr in Tönisvorst weiter ausgebaut. Rolf Peschken wünschte den dreien viel Erfolg bei der Bewältigung ihren neuen Tätigkeiten und mahnte sie zum verantwortungsvollen Umgang mit den ihn anvertrauten ehrenamtlichen Einsatzkräften.

