FW Tönisvorst: Abgesagt - Aktionstag des Löschzuges St. Tönis der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst findet in 2010 nicht statt

Was intern schon länger besprochen und bekannt war, kann nur öffentlich bekannt gegeben werden. Der Aktionstag des Löschzuges St. Tönis der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst kann nicht in wie gewohnter Tradition am Samstag vor den großen Sommerferien, dem 27.06.2020, stattfinden. Grundlage dieser Entscheidung ist eine feuerwehrinterne Anweisung. Die ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden zählen in der Coronakrise zur kritischen Infrastruktur und müssen die Einsatzbereitschaft im Stadtgebiet aufrecht erhalten.

Der Aktionstag zählt mit ca 400 teilnehmenden Kindern über den Tag verteilt zu einem der Highlights im Veranstaltungskalender der Feuerwehr. Daher blickt das Organisationsteam voller Zuversicht in das nächste Jahr und hofft wieder auf eine rege Teilnahme.

