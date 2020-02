Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Jahreshauptversammlung des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst

Am vergangenen Freitag hielten die 32 Mitglieder des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst ihre diesjährige Jahreshauptversammlung im Gerätehaus des Löschzuges Vorst ab. Über 40 Auftritte konnte der Musikzug im Jahr 2019 bei den verschiedensten Anlässen wie etwa Schützenfeste, kirchliche Aktivitäten oder St. Martin-Umzüge in Tönisvorst und der Umgebung absolvieren. Besonders hervorzuheben ist dabei das Weihnachtskonzert in der Kirche St. Cornelius zu St. Tönis. Vor rund 700 Besuchern bildete dieser Abend in der Adventszeit den Jahreshöhepunkt der Musiker, für den im Vorfeld viel geprobt wurde. Der Leiter der Tönisvorster Feuerwehr, Rolf Peschken, dankte allen Musikern für die geleistete Arbeit und die Unterstützung der Kameraden für die gesamte Wehr. Für seine 50-jährige Mitgliedschaft wurde der langjährige Schriftführer Rolf Leichsenring geehrt.

Musiker, oder solche die es gerne werden möchten, sind immer herzlich willkommen. Die Proben finden Freitags von 20 bis 22 Uhr im Feuerwehr-Gerätehaus in Vorst statt. Informationen gibt es auch bei Michael Johnen oder Klaus Kohnen unter klaus.kohnen@musikzug-toenisvorst.de.

