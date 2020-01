Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Zimmerbrand in Tönisvorst - Wohnung in Vorst nach Feuer unbewohnbar

Tönisvorst (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am heutigen Montag zu einem Zimmerbrand im Tönisvorster Ortsteil Vorst. Durch die Kreisleitstelle in Viersen wurden sofort nach dem Notruf die beiden Löschzüge aus Vorst und St. Tönis alarmiert die mit insgesamt acht Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften an die Einsatzstelle eilten. Bereits beim Eintreffen der ersten Blauröcke erkannten diese eine starke Verrauchung in dem betroffenen Gebäude. Sofort ging ein Trupp unter schwerem Atemschutz und mit Löschrohr zur Brandbekämpfung in das Haus vor und konnte das Feuer innerhalb weniger Minuten löschen. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr und umfangreichen Lüftungsmaßnahmen ist die Wohnung bis auf weiteres unbewohnbar. Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Polizei aufgenommen

