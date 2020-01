Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Ehrenamtliche Kräfte des Löschzuges St. Tönis der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst feiern Gottesdienst für die Lebenden und Verstorbenen der Feuerwehr.

Bild-Infos

Download

Tönisvorst (ots)

Am Samstag, den 01.02.2020, feiert der Löschzug St. Tönis der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst um 18 Uhr in der evangelischen Christuskirche auf der Hülser Straße seinen jährlich stattfindenden Gottesdienst für die Lebenden und Verstorbenen des Löschzuges. Gehalten wird dieser Gottesdienst gemeinsam von Feuerwehrseelsorger Norbert Caelers und Prädikantin Linda Hirt. Musikalisch wird der Gottesdienst durch den Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst gestaltet. Die Angehörigen Ihrer Feuerwehr freuen sich auf viele Besucherinnen und Besucher und laden Sie herzlich zur Teilnahme an diesem besonderen Gottesdienst ein!

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

Pressestelle

Telefon: 0178-2517579

presse@lzvorst.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst, übermittelt durch news aktuell