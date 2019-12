Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst sorgte am Heiligen Abend für weihnachtliche Stimmung in den Alexianer Häusern in St. Tönis.

Traditionsgemäß, denn wie schon seit vielen Jahren üblich, stattete der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst den Bewohnern des Alexianer Seniorenheims St. Tönis auf der Gelderner Straße einen kleinen, weihnachtlichen Besuch am Morgen des Heiligen Abends ab. Rund zehn Tage nach ihrem großen Konzert in der Pfarrkirche St. Cornelius spielten die Musiker für die Bewohner einige Weihnachtslieder und "läuteten" so die festlichen Weihnachtsfeiertage ein. Viele Bewohner des Seniorenhauses, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Angehörige der Bewohner sowie einige unterstützende Feuerwehrleute wie Rolf Peschken und Toni van Cleef sangen eifrig mit. In diesem Jahr wurde bereits zum zweiten Mal das Konzert um einen Auftritt in der geriatrischen Abteilung des Krankenhauses ergänzt. Auch hier gibt es Mitarbeiter und Patienten, die an den festlichen Tagen im Krankenhaus liegen oder arbeiten müssen. Dieser, nun ausgeweitete, alljährliche Brauch des Tönisvorster Feuerwehr-Musikzuges ist für die Heimbewohner und Patienten eine schöne Einstimmung auf die Weihnachtstage und den Wechsel in das Jahr 2020.

