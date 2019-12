Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst spielt weihnachtliches Konzert in der Pfarrkirche St. Cornelius

Vor vollem Haus spielte am gestrigen 3. Adventsonntag der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst sein weihnachtliches Konzert, dass etwa alle drei bis vier Jahre stattfindet. Unter dem Motto "Weihnachtliche Momente" boten die 32 Musikern den rund 700 Besuchern in der St. Töniser Pfarrkirche ein buntes Programm aus weihnachtlichen Liedern. Moderator Norbert Calaers, selbst Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr führte die Gäste durch die rund eineinhalb stündige Vorstellung der Musiker.

Tuba, Klarinette, Querflöte und Schlagzeug waren nur einige der Instrumente, mit denen die Musiker flotte Stücke wie "Driving Home For Christmas" von Chris Rea, und "All I want for Christmas is you" von Maria Carey aufführt. Klassiker wie "Vivaldis Winter" von Antonio Vivaldi oder "Ave Maria" von J. S. Bach/Gonoud rundeten die Auswahl der Stücke ab.

Die Besucher wurden jedoch auch selber eingebunden - für die Stücke "Es ist ein Ros entsprungen" sowie "Zu Bethlehem geborenen" lagen die Liedtexte und die Besucher aufgefordert, kräftig mit zu singen.

Abschließend zieht der Vorsitzende des Musikzugs Klaus Kohnen ein positives Fazit "Mit solch einer großen Anzahl an Besuchern und dieser unvergleichlichen Stimmung in der Kirche haben wir Musiker nicht gerechnet".

