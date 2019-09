Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Presseinfo: Tag der offenen Tür im Vorster Gerätehaus im Rahmen des Apfelfestes am 22.09.2019

Tönisvorst (ots)

Am Sonntag, 22.09.2019 findet im Rahmen des Vorster Apfelfestes 2019 auch der Tag der offenen Tür der freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst, LZ Vorst statt. Am Gerätehaus an der Lindenallee gibt es allerlei Attraktionen für GROß und KLEIN.

Ab 11:30 Uhr startet der Löschzug Vorst mit seinen 37 Mitgliedern den großen Tag der offenen Tür und bietet ein buntes Programm. Ab 12 Uhr beginnt dann ca. alle 45 Minuten eine Schauübung/Vorführung aus den feuerwehrtechnischen Bereichen (technische Hilfeleistung/Brandbekämpfung), sowie dem vorbeugenden Brandschutz. Neben Kaffee und Kuchen für groß und klein, gibt es eine Vielzahl von Attraktionen für Kinder. Die Wasserspiele sorgen bei den Kleinen Feuerwehrleuten genauso für Freude, wie die Fotowand, bei der sich sowohl große als auch kleine Feuerwehrleute einmal professionell ablichten lassen können.

Die Fahrzeugausstellung und einer Feuerlöschertrainingsanlage runden das Programm ab.

Der Löschzug Vorst freut sich über viele Besucher des Vorster Apfelfestes und Ihre Berichterstattung.

