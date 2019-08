Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Bürgermeister Gossen übergibt Einsatzfahrzeug an die Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

Freudestrahlend konnte der Tönisvorster Bürgermeister Thomas Gossen ein neues Kommandofahrzeug an den Leiter der Freiwilligen Feuerwehr, Rolf Peschken, und seine beiden Stellvertreter Hans-Gerd Wolters und Toni van Cleef übergeben. Das neue, rund 32.000 Euro teure Fahrzeug ersetzt einen zwölf Jahre alten Daihatsu Terios, der ein Geschenk des damals in Tönisvorst ansässigen Automobilherstellers an die Stadt war. Der neue Kommandowagen mit 110kW Leistung steht insbesondere an Wochenenden oder während urlaubsbedingter Abwesenheit vom Leiter der Feuerwehr dem Einsatzführungsdienst zur Verfügung, der in diesen Zeiten durch ehrenamtliche Kräfte der Wehr abgebildet wird.

