FW Tönisvorst: Projekttage an der Rupert-Neudeck-Gesamtschule - Schüler zu Besuch bei der freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst

In der letzten Woche vor den Sommerferien setzten sich im Rahmen der Projekttage an der Rupert-Neudeck-Gesamtschule in Tönisvorst rund zwanzig Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 7 mit dem Thema "Freiwillige Feuerwehr" auseinander. Gemeinsam mit ihren Lehrerinnen Frau Hinrichs und Frau Bräuning bekamen die Schüler die Möglichkeit, in der Feuerwache in St. Tönis hinter die Kulissen zu blicken. Zuvor haben sie sich thematisch besonders mit dem Thema des ehrenamtlichen Umweltschutzes auseinandergesetzt und Fragen vorbereitet, die sie Brandoberinspektor Bernd Heyer stellen konnten. Er erläuterte den Schülerinnen und Schüler die Aufgaben der Feuerwehr, welche Sicherheitsanforderungen die Ausrüstung der Feuerwehrleute erfüllen muss, die Bedeutung der verschiedenen Helmfarben und welche Geräte auf den unterschiedlichen Fahrzeugen zu finden sind. Anschließend gab es einen Rundgang durch die Wache. Das Highlight war aber die Besichtigung der Einsatzfahrzeuge. In den nachfolgenden Tagen haben die Schülerinnen und Schüler aus den Erkenntnissen des Besuches Plakate und Rätsel erstellt, die sie ihren Mitschülern stolz präsentieren konnten.

