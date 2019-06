Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Großer Aktionstag mit vielen Überraschungen am 13.07.2019! Ihre Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst zum Anfassen!

Tönisvorst

Neben abwechslungsreichen Schauübungen, brandheißen Infos auch jede Menge Spaß für Groß und Klein im und am St. Töniser Feuerwehrgerätehaus! Am Samstag, dem 13. Juli 2019, ist es mal wieder soweit!!

In der Zeit von 10:30 Uhr bis 16:00 Uhr stehen die Türen und Tore des St. Töniser Feuerwehrgerätehauses auf der Mühlenstraße wieder für GROß und KLEIN offen. Beim großen Aktionstag erwartet die Besucher Spiel und Spaß sowie viel Informatives rund um die Feuerwehr. Bereits seit mehreren Jahrzehnten veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst - eine rein ehrenamtliche Feuerwehr, welche an 365 Tagen im Jahr, 24 Stunden rund um die Uhr für die Bevölkerung in Notsituationen zur Verfügung steht - zu Beginn der großen Schulferien den Tag der offenen Tür, der sich zur besucherstärksten Veranstaltung im Bereich des Kinderferientages der Stadt Tönisvorst entwickelt hat. Alle Gäste zwischen 0 und 99 Jahren sind herzlich willkommen.

Die selbstgebackenen Kuchenvariationen der "Feuerwehrfrauen", Gegrilltes und kühle Getränke werden bei den hoffentlich warmen Temperaturen für das kulinarische Wohl sorgen.

Eine Fahrzeug- und Geräteschau, ausführliche Informationen rund um die Feuerwehr und zahlreiche Spiele für die jungen Besucher werden für Kurzweil bei der Feuerwehr sorgen.

Mit abwechslungsreichen Schauübungen wollen die aktiven Mitglieder des Löschzuges St. Tönis ihre Schlagkräftigkeit in Sachen Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung unter Beweis stellen. Zu Gast ist auch wieder das DRK Tönisvorst mit Mannschaft und Fahrzeugen - samt praktischer Tipps zur Ersten Hilfe für alle Altersklassen.

Ein weiteres Highlight des Feuerwehraktionstages ist die Teilnahme des Feuerwehr-Ausbildungs-Zentrum NRW - Vorführungen von Einsatzbeispielen sind fest eingeplant!

Auch die Jugendfeuerwehr Tönisvorst wird sich innerhalb des Tages der offenen Tür natürlich würdig präsentieren. Mit Schauübungen und über Infostände will man den Besuchern das Wirken der Jugendgruppe der Freiwilligen Feuerwehr näher bringen.

Kleine "Nachwuchsfeuerwehrkräfte" können den "Mini-Firefighter-Parcours" absolvieren und so viel Spaß haben sowie auch Einiges lernen!

Die Kostenbeteiligung für die kleinen Besucher beträgt 5,00 Euro pro Person; dafür sind alle Spiele, ein Würstchen sowie ein Getränk gratis.

"Also: Termin merken und hingehen - am Samstag, den 13. Juli 2019 in der Zeit von 10:30 Uhr bis 16:00 Uhr - Feuerwehrgerätehaus St. Tönis - Mühlenstraße 51 - hier die große und die kleine Feuerwehr hautnah erleben - Feuerwehr zum Anfassen in Tönisvorst!", so das Orga-Team des Aktionstages.

