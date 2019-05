Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Verkehrsunfall in Tönisvorst-Vorst - PKW prallt am Samstagnachmittag gegen einen Baum. Eine Person wurde verletzt ins Krankenhaus transportiert.

Bild-Infos

Download

Tönisvorst (ots)

Am Samstagnachmittag ereignete sich um 16.08 Uhr auf der Kempener Straße in Vorst ein Verkehrsunfall, bei dem ein PKW von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Dabei wurde die Fahrerin verletzt. Beim Eintreffen der ersten ehrenamtlichen Feuerwehreinsatzkräfte hatte sich die Fahrerin bereits selbstständig aus ihrem Fahrzeug befreit und wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes medizinisch erstversorgt. Parallel dazu wurde die Einsatzstelle abgesichert sowie das Fahrzeug von der elektrischen Versorgung getrennt und auf auslaufende Betriebsmittel hin untersucht. Die Fahrerin wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Zu der Unfallursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen, am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Die Feuerwehr war mit 24 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen rund 45 Minuten vor Ort, die Einsatzleitung lag beim Vorster Löschzugführer Toni van Cleef.

Rückfragen bitte an:



Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

Pressestelle

Telefon: 0173-5369684

http://feuerwehrtoenisvorst.de/

www.lzvorst.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst, übermittelt durch news aktuell