FW Tönisvorst: Verkehrsunfall auf dem Krefelder Weg in Tönisvorst - Traktor nach Unfallgeschehen in zwei Teile zerrissen

Verkehrsunfall auf dem Krefelder Weg in Tönisvorst - Traktor nach Unfallgeschehen in zwei Teile zerrissen

Tönisvorst (ots)

Tönisvorst - 14.02.2019 - 19:28 Uhr

Im Einsatz waren 22 ehrenamtliche Kräfte des Löschzuges St. Tönis der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst mit sechs Fahrzeugen. Ebenfalls im Einsatz war der Rettungsdienst.

Zu einer Hilfeleistung nach einem Verkehrunfall auf dem Krefelder Weg - in Richung Kempen unmittelbar hinter dem Obsthof Unterweiden - wurde der Löschzug St. Tönis am gestrigen Abend alarmiert. Bei der Kollision eines PKW mit einem Traktor wurde der Traktor in zwei Teile zerrissen. Es traten massiv Betriebsmittel aus, die die Umwelt gefährdeten.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und sorgte für eine Ausleuchtung der Einsatzstelle. Zur Abwehr von Gefahren für die Umwelt, wurde massiv Ölbindemittel aufgebracht, da ausgetretenes Öl ins Erdreich zu dringen drohte.

Die Polizei wurde bei der Aufnahme des Unfalls unterstützt - unter anderem wurde die Drehleiter für Fotoaufnahmen in Stellung gebracht.

Die beiden Schwerverletzten wurden geeigneten Krankenhäusern zugeführt. Die Einsatzstelle konnte gegen 21:30 Uhr an die Polizei übergeben werden.

