FW Tönisvorst: Erfolgreiche Wehrübergreifende ABC Übung (Gefahrgut) neben St. Töniser Real Markt

Tönisvorst (ots) - Am Samstag morgen trafen sich ca. 60 Feuerwehrfrauen und Männer aus den Feuerwehren Tönisvorst, Kempen und Viersen um eine groß angelegte ABC Übung durch zu führen. In der knapp 3 Stunden langen Übung wurden gleich mehrere Übungsziele erfolgreich abgearbeitet.

Die Übung wurde im Vorfeld durch ein Orga-Team von Feuerwehrkameraden aus Tönisvorst, Kempen und Viersen geplant und organisiert. Um 09:22 Uhr ging die erste Einsatzmeldung an den Löschzug St. Tönis unter dem Einsatzstichwort "Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfall mit verletzten Personen", war zuerst noch nicht klar zu erkennen, wie sich die Lage entwickeln würde. Nach dem Eintreffen, nur wenige Minuten nach der Alarmierung an der Einsatzstelle Hohenhöfe wurde der Einsatzleiter direkt von einer verletzten Person empfangen. Diese Person, dargestellt von einem Kameraden aus der Jugendfeuerwehr, meldete einen weiteren verletzten Fahrer im Führerhaus eines leckgeschlagenen Tanklastzuges. Der verletzte Augenzeuge war zu dieser Zeit bereits mit einer, bis dahin nicht näher bekannten Flüssigkeit kontaminiert. Sofort wurde nach der sog. GAMS Regel die Einsatzbearbeitung durch den Löschzug St. Tönis begonnen (GAMS = G wie Gefahren erkennen, A wie Absichern der Einsatzstelle, M wie Menschenrettung unter Eigenschutz ,S wie Spezialkräfte nachfordern). Neben der Menschenrettung, der Sicherung der Einsatzstelle und der Einsatzstellenkoordination, waren vor allem die Abdichtungs- und Umfüllarbeiten am leckgeschlagenen Tanklastzug, die Dekontamination der eingesetzten Kräfte und die Messtechnik intensive Übungsziele die durch die Kameraden der verschiedenen Löschzüge abgearbeitet wurden. Nach ca. 3 Stunden war die vorgegebene Übungslage durch die eingesetzten Kräfte abgearbeitet. Insgesamt waren mehrere drei Mann starke Trupps unter schwerem Atemschutz und Chemikalienschutzanzügen im Einsatz. Alle verantwortlichen zogen ein durchweg positives Fazit der durchgeführten Übung. Vor allem die überörtliche Zusammenarbeit klappte auch bei dieser komplexen Übungslage hervorragend.

