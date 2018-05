FW Tönisvorst: Über Rauchmelder gemeldeter Wohnungsbrand auf dem Zeisigweg in Vorst - Rauchmelder alarmiert aufmerksamen Nachbarn - Angebranntes Essen auf Herd

Symbolfoto - Neue Großfahrzeuge Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst - Rechte: Feuerwehr Tönisvorst Bild-Infos Download

Tönisvorst (ots) - 04.05.2018 - 12:16 Uhr

Im Einsatz waren die ehrenamtlichen Kräfte der Löschzüge Vorst und St. Tönis der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst, der Rettungswagen aus Willich-Anrath und der Notarzt aus Tönisvorst. Insgesamt 31 Einsatzkräfte.

Um 12:16 Uhr wurden Feuerwehr und Rettungsdienst mit den Stichwort "Wohnungsbrand" zu einem Mehrfamilienhaus auf dem Zeisigweg in Vorst alarmiert. Aufmerksame Nachbarn hatten die Auslösung der Rauchmelder in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses wahr genommen. Beim Eintreffen der ersten Kräfte aus Vorst, waren keine Personen mehr in der betroffenen Wohnung. Die Bewohnerin wies die Feuerwehrleute in die Lage ein und erwähnte das Mittagessen, das auf dem Herd stünde. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz ging, mit dem Wohnungsschlüssel der Bewohnerin, in die stark verrauchte Wohnung vor und nahm das Essen vom Herd. Parallel wurden Lüftungsmaßnahmen mit einem Überdrucklüfter aufgenommen.

Der größte Teil der anrückenden Kräfte des Löschzuges St. Tönis konnte die Alarmfahrt abbrechen und zum Standort zurückkehren. Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung wurde durch den Rettungsdienst in Augenschein genommen und konnte unverletzt vor Ort verbleiben.

Nach der Beendigung der Lüftungsmaßnahmen konnte die Wohnung rauchfrei an die Bewohnerin übergeben werden.

Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 12:55 Uhr.

Einsatzleiter: Stephan Kottal

Eine gute Stunde vorher waren die ehrenamtlichen Kräfte des Löschzuges St. Tönis schon zur ausgelösten Brandmeldeanlage des Seniorenhauses an der Gelderner Straße alarmiert worden - hier handelte es sich um einen Fehlalarm.

Rauchmelder retten Leben! Auch beim Einsatz auf dem Zeisigweg spielten die Rauchmelder eine entscheidende Rolle für den Einsatzverlauf. Nur durch Rauchmelder haben Bewohner einer Wohnung eine Chance, sich rechtzeitig vor einem Brandgeschehen in Sicherheit zu bringen!

