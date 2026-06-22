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Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: Kellerbrand in Königswinterer Altstadt

FW Königswinter: Kellerbrand in Königswinterer Altstadt
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Königswinter (ots)

In Königswinter - Altstadt rückte die Freiwillige Feuerwehr Königswinter am Montagmorgen zu einem Kellerbrand aus. Der Brand in einer Altstadt-Villa konnte schnell gelöscht und eine Brandausbreitung verhindert werden.

Um 08:10 Uhr wurden die Einheiten Alstadt, Niederdollendorf und Oberdollendorf mit dem Einsatzführungsdienst in die Meerkatzstraße alarmiert. Bei Eintreffen zog schwarzer Rauch aus dem Gebäude. Ein Trupp unter Atemschutz konnte den Brand nach kurzer Suche mit Hilfe der Wärmebildkamera lokalisieren. Die Brandbekämpfung zeigte schnell Wirkung. Es brannten gelagerte Utensilien in einem Kellerraum. Der Rauch wurde mit Überdrucklüftern aus dem Gebäude entfernt. Zur Bereitstellung von weiteren Atemschutzgeräteträgern wurde um 08:31 Uhr die Löscheinheit Ittenbach alarmiert. Auf der Rheinallee wurde ein Bereitstellungsraum eingerichtet. Die Kräfte mussten nicht mehr eingesetzt werden. Da die Atemschutztrupps mit Rauch und Rußpartikeln beaufschlagt wurden, half die Löscheinheit Eudenbach als Hygieneeinheit bei der Entkleidung von kontaminierten Kräften, um Gesundheitsgefahren zu vermeiden. Nach der Entrauchung werden die Maßnahmen aktuell zurückgenommen und in Folge die Einsatzstelle an die Hauseigentümer übergeben.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Königswinter
Pressestelle
Marc Neunkirchen
Telefon: 0175 596 57 98
E-Mail: marc.neunkirchen@feuerwehr-koenigswinter.de
http://www.feuerwehr-koenigswinter.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Königswinter, übermittelt durch news aktuell

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