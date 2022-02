Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: Acht weitere Sturmeinsätze in Königswinter am Freitagabend

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Königswinter (ots)

Nach dem die Freiwillige Feuerwehr Königswinter am Freitagnachmittag bereits zu neun wetterbedingten Einsätzen ausrücken musste, waren die Ehrenamtlichen am Abend bei acht weiteren Einsätzen gefordert. Bäume blockierten unter anderem die Landstraße L 330 im Bereich Bennerscheid und in der Nähe des Bundeswehrdepots. Auch auf der Landstraße L 331 zwischen Königswinter und Magarethenhöhe sowie auf der Kreisstraße K 25 Richtung Vinxel kam es durch umgestürzte Bäume zu kurzen Sperrungen. In Thomasberg stürzte im Zeisigweg ein Baum auf einen Carport. Auch hier wurden die Feuerwehrkräfte tätig.

Zwischen 19 Uhr und 22 Uhr am Freitagabend waren ingesamt 60 Kräfte der Einheiten Oberdollendorf, Ittenbach, Oelberg, Uthweiler und Eudenbach im Einsatz.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Königswinter, übermittelt durch news aktuell