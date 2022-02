Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: Neun wetterbedingte Alarmierungen in Königswinter am Freitagnachmittag

Königswinter (ots)

Neun Alarmierungen auf Grund der Sturmlage sowie zwei weitere Einsätze zur Türöffnung für den Rettungsdienst sind die Zwischenbilanz der Freiwilligen Feuerwehr Königswinter am Freitagnachmittag, Stand 17:30 Uhr. Koordiniert wurden die Einsätze vom Lagezentrum, das im Feuerwehrhaus Oberdollendorf personell besetzt wurde.

Der aufziehende Sturm sorgte ab 14 Uhr für erste Alarmierungen der Freiwilligen Feuerwehr. Der Schwerpunkt am Nachmittag lag im Bergbereich der Stadt Königswinter. In vier Fällen waren Bäume und größere Äste von Straßen in Oberpleis, Nonnenberg und Wahlfeld mittels Motorsäge zu beseitigen. Bei weiteren fünf Einsätzen waren Hindernisse bereits vor Eintreffen der Feuerwehr beseitigt bzw. ein Tätig werden nicht mehr erforderlich. Für die Koordination der Gesamtlage hatte die Feuerwehr das Lagezentrum besetzt. Zu größeren Schäden kam es bislang nicht. Neben den wetterbedingten Alarmierungen war die Feuerwehr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in Oberdollendorf und Oberpleis gefordert. In beiden Fällen mussten Türe geöffnet werden, um dem Rettungsdienst einen Zugang zu Patienten zu ermöglichen.

Im Einsatz befanden sich die Einheiten Uthweiler, Eudenbach und Oberdollendorf sowie die Mitglieder der Einsatzleitung mit 46 Kräften.

