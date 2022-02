Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: Wohnwagen brennt in Oberdollendorf

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Königswinter (ots)

Zu einem brennenden Wohnwagen in Königswinter-Oberdollendorf musste die Freiwillige Feuerwehr in der Nacht zu Sonntag ausrücken. Zwei in dem Fahrzeug befindliche Gasflaschen wurden von den Einsatzkräften rechtzeitig geborgen. Ein Totalschaden des Wagens konnte jedoch nicht mehr verhndert werden.

Um 4.02 Uhr am frühen Sonntagmorgen war die Feuerwehr zu einer unklaren Rauchentwicklung im Reihbäumer Weg in Oberdollendorf alarmiert worden. Als Ursache konnte ein brennender Wohnwagen festgestellt werden, der in einem Wendehammer abgestellt war. Mit einem Rohr wurde das Feuer bekämpft, parallel wurden zwei Gasflaschen der Bordanlage noch rechtzeitig vor den Flammen geborgen. Trotz des schnellen Eingreifens konnte ein Totalschaden des Fahrzeuges letztlich nicht mehr verhindert werden. Für Nachlöscharbeiten wurde im weiteren Einsatzverlauf Schaum eingesetzt und eine Wärmebildkamera genutzt.

Die Polizei Bonn nahm Ermittlungen zur Brandursache auf und stellte das Fahrzeugwrack sicher. Der Einsatz der 13 Kräfte der Löschgruppe Oberdollendorf endete gegen 6 Uhr.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Königswinter, übermittelt durch news aktuell