Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: 170 Booster für die Freiwillige Feuerwehr

Auffrischung des Corona-Impfschutzes für die Einsatzabteilung

Königswinter (ots)

Ein ungewöhnliches Bild bot sich am vergangenen Samstag im Gerätehaus des Löschzugs Uthweiler der Freiwilligen Feuerwehr Königswinter. Der große Unterrichtsraum der Einheit war zu einem temporären Impfzentrum umgebaut worden.

Unter Aufsicht von Feuerwehrarzt Dr. Andreas Leischner erhielten dort 170 ehrenamtliche Feuerwehrleute aus allen Einheiten ihre Auffrischungsimpfung, den sogenannten Booster. Unterstützt wurde er dabei von Dirk Hombach und Benjamin Frings, aktiven Mitgliedern der Wehr, die auch Mitarbeiter des städtischen Rettungsdienstes sind. Eine Hausarztpraxis aus Bad Honnef, zu der in der Wehr private Kontakte bestehen, kümmerte sich um die Organisation, Dokumentation und Logistik.

"Die meisten Einsatzkräfte sind im Sommer im Impfzentrum des Rhein-Sieg-Kreises gegen Corona geimpft worden," erläuterte Stadtbrandinspektor Michael Bungarz, Wehrführer in Königswinter am Rande der Aktion. Durch den Wegfall des Zentrums war es nötig geworden, den Impfstoff auf kommunaler Ebene zu organisieren. "Mit den steigenen Inzidenzen erhöht sich natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Einsatzkräfte mit infizierten Personen in Kontakt kommen. Wir verstehen es als unsere Pflicht, die Freiwilligen bestmöglich zu schützen und ihnen ein entsprechendes Impfangebot zu machen."

Ein Angebot, das offensichtlich bei den Wehrleuten gut ankam; als die Räumlichkeit wieder in einen Schulungsraum überführt worden war, hatten alle verfügbaren Dosen einen Abnehmer gefunden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Königswinter, übermittelt durch news aktuell