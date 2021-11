Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: LKW-Zugmaschine brennt auf der Autobahn A 3

Königswinter (ots)

Am Dienstagmittag wurden die Feuerwehren aus dem Siebengebirge zu einem LKW Brand auf die A 3 alarmiert. In Höhe der Anschlussstelle Siebengebirge stand die Zugmaschine eines Sattelzuges in Vollbrand. Ein Übergreifen der Flammen auf den Auflieger konnte die Feuerwehr verhindern.

Um 11:00 Uhr am Dienstag wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef mit den Einheiten Aegidienberg, Mitte und dem Tagesalarm auf die BAB 3 alarmiert. Während der Anfahrt bekam die Leitstelle genauere Informationen zum Einsatzort. Das Fahrzeug stand in der Anschlussstelle Siebengebirge in Fahrtrichtung Köln. Darauf hin wurde der Löschzug Ittenbach der Freiwilligen Feuerwehr Königswinter ebenfalls alarmiert. Gemeinsam wurde das Feuer mit zwei C-Rohren bekämpft. Ein Übergreifen auf den Muldenkipper konnte dabei verhindert werden. Mit Atemschutzgeräten geschützt, wurden die Flammen schnell gelöscht. Die Autobahn und die Auffahrt blieben während der Löschmaßnahmen kurzfristig voll gesperrt. Aktuell fließt der Verkehr einspurig an der Einsatzstelle vorbei. Um ausreichend Löschwasser in Reserve zu haben, war zusätzlich der Löschwassertransportwagen des Löschzuges Ölberg nachalarmiert worden.

Kräfte des Löschzuges Aegidienberg sichern die Einsatzstelle aktuell ab und führen Nachlöscharbeiten durch. Ein Bergungsunternehmen wird den Sattelzug in Folge bergen. Mit weiteren Verkehrsbehinderungen muss gerechnet werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Königswinter