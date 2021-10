Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: LKW brennt nach Verkehrsunfall auf A 3

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Königswinter (ots)

Auf der Autobahn A 3 ist am frühen Donnerstagmorgen ein Sattelzug verunfallt. Die Zugmaschine fing dabei Feuer. Die Freiwilligen Feuerwehren Königswinter und Sankt Augustin waren im Einsatz.

Um kurz nach vier Uhr am Donnerstag wurde die Feuerwehr über einen brennenden LKW auf der A 3 informiert. Die Löschzüge Ittenbach und Ölberg rückten um 04:10 Uhr in Fahrtrichtung Köln auf die A 3 aus. Zwischen der Anschlussstelle Siebengebirge und dem Kreuz Bonn Siegburg war ein italienischer LKW, beladen mit Pflanzen, von der Fahrbahn abgekommen. Der Transporter durchstieß die Mittelleitplanke. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen meterhohe Flammen in den Nachthimmel. Der Fahrer hatte sein Fahrzeug zuvor unverletzt verlassen können. Da die Zugmaschine in die Gegenfahrbahn ragte, ließ der Einsatzleiter die Feuerwehr Sankt Augustin nach alarmieren. Gemeinsam wurde ein Löschangriff vorgenommen. Mit mehreren C-Rohren wurden die Flammen niedergeschlagen. Glutnester wurden mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Mit Schaum wurde das Feuer erstickt. Nur schwierig konnten die Einsatzkräfte an die Ladung im Anhängeraufbau gelangen. Es wurde versucht Öffnungen in den Aufbau zu sägen. Um schließlich an die Glutnester gelangen zu können, wurden spezielle Löschlanzen durch den Aufbau des Anhängers geschlagen. Mit feinem Wassernebel konnte so effektiv gelöscht werden. Das Löschwasser wurde durch das Großtanklöschfahrzeug des Löschzuges Ölberg sichergestellt. Auslaufender Dieselkraftstoff war bei dem Unfall ausgelaufen. Das Umweltamt des Kreises machte sich noch vor Ort ein Bild der Lage. Durch die Autobahnmeisterei wurde die Unfallstelle im späteren Einsatzverlauf abgesichert. Zurzeit wird der Verkehr in Fahrtrichtung Frankfurt zweispurig an der Unfallstelle vorbei geführt. In Fahrtrichtung Köln kommt es aufgrund der Bergung durch ein Fachunternehmen immer wieder zu Sperrungen. Aktuell wird der Verkehr einspurig abgeführt. Die Feuerwehr war rund 3,5 Stunden im Einsatz.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Königswinter, übermittelt durch news aktuell